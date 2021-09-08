«Ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс»: як Арестович виправдав свої заяви про «неосвічених українців»

Про це Арестович заявив в етері телеканалу “Україна 24”, інформують #Букви.
Як повідомлялося, Арестович зробив расистські висловлювання, коментуючи можливий наплив біженців з Афганістану до України. На переконання Арестовича, допомога особам, що вимушено перебувають за межами своєї країни, це “тягар білої людини”. Також він вдався до необґрунтованого порівняння рівня освіти біженців та громадян України, нібито розвінчуючи стереотип про низький рівень освіти перших.
Тепер радник Єрмака нібито вирішив пояснити свої заяви, але знову згадав про “середнього українця”, який “не може показати Афганістан на карті”. Потім він ще й додав, що українці “прагнуть ображатися”.
“Але він (середній українець, – ред.) ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту і працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, а значить, як мінімум, знають досконало англійську мову, можуть виявитися освіченішими за середнього українця. Але я навіть мав на увазі не тільки їх, а тих людей, яких ми вивозимо”, – сказав Арестович.
Він також додав, що Україна евакуювала з Афганістану кореспондентів світових ЗМІ. Однак Арестович заявив, що не розуміє, “що такого несправедливого він сказав”.
“А що я несправедливого сказав такого, що такого страшного? Я ж не мав на увазі, що середній моджахед “Талібану” освіченіший за середнього українця. Хоча... Чесно кажучи, як вважати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс, рефлексивне управління“, – додав він.
Перепрошуємо за пана Арестовича, але тут знову расизм/меншовартісність українців від радника глави ОП Єрмака.
Каже, що "середній українець не може показати на карті Афганістан", але ображається на слова пана Арестовича. pic.twitter.com/qJC0BtLUKD
— Букви (@Bykvu) September 8, 2021
За словами голови ОПУ Єрмака, з початку евакуаційної операції і до 28 серпня українські літаки вивезли з Афганістану понад 600 людей, серед яких є як українці, так й іноземні громадяни. За його даними, серед тих, кого вдалося евакуювати, є журналісти міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes, а також правозахисники, жінки й діти.
Крім цього, українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади. За це Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні.
- 24 серпня Німеччина завершила процес евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак з німецькими військовими та дипломатами вилетів з аеропорту Кабула до Ташкента. Однак 31 серпня Німеччина та Франція заявили про намір евакуювати від 10 до 40 тисяч осіб.
- Серед афганців, яких було евакуйовано до Німеччини, виявилось 20 злочинців.