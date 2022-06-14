Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що незабаром будуть посилені зусилля задля того, щоб надати Україні якомога більше допомоги.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час візиту до Таїланду міністр оборони США Ллойд Остін розпочав обговорення теми наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України, під час якої будуть посилені спільні зусилля на виконання вимог України щодо оборони її території.

“Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території”, – зазначив Ллойд Остін.

Також він наголосив, що продовжиться робота над тим, щоб Україна отримала допомогу в більшому розмірі та якнайшвидше.