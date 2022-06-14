Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Під час візиту до Таїланду міністр оборони США Ллойд Остін розпочав обговорення теми наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України, під час якої будуть посилені спільні зусилля на виконання вимог України щодо оборони її території.
“Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території”, – зазначив Ллойд Остін.
Також він наголосив, що продовжиться робота над тим, щоб Україна отримала допомогу в більшому розмірі та якнайшвидше.
- Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна допомога Заходу, аби зупинити російський наступ, натомість вона не надходить достатньо швидко. На деяких ділянках війська РФ мають в десятки разів більше артилерії, ніж українські. Реактивні системи залпового вогню знаходяться на стадії розробки, вони повинні прибути “невдовзі… можливо, за тиждень, можливо, два”. Але Україна потребує їх у великій кількості, і чи погодяться союзники надіслати, може залежати від того, як РФ зреагує на їхнє розміщення.
- Раніше повідомлялося, що правління Світового банку ухвалило рішення про надання Україні додаткової фінансової допомоги розміром 1,49 мільярда доларів. Таким чином, загальна допомога Світового банку Україні зросла до понад 4 мільярдів доларів.
- Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Сполучені Штати підтримують Україну, адже їхній уряд “полюбляє війну”.