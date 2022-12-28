Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що, попри значні втрати, Росія продовжує ставити максималістські цілі у повномасштабній війні з Україною.

Про це він зазначив у Twitter.

За словами Данілова, РФ ставить перед собою завдання ліквідувати державність та знищити українців як націю.

Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини”, – наголосив він.

🇷🇺продовжує ставити максималістські цілі у війні з🇺🇦 – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022

Раніше Олексій Данілов закликав українців документувати образ ворога для історії. Він наголосив, що називаючи росіян не росіянами – розмиваємо образ окупанта.

За його словами, варто, щоб в український історичній пам’яті закарбувалося, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну. Зокрема, щоб українці не забули ніколи всю мерзоту російського “братства”.