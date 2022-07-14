Про це повідомило ГУР Міноборони України.
У перехопленій розмові окупант з Краснодарського краю скаржиться дружині. Він розповів, що йому оформили фальшивий звіт, де зазначено, що він був у відпустці ще місяць тому. Але насправді ті два тижні він перебував на фронті, а не “спав і бухав”.
“Ну, ми просто бл*ть бидло, виявляється місяць тому відпочивали, кайфували судячи з документів”, – сказав окупант дружині.
Також він скаржиться на командира бригади. Останній вже декілька разів оформлював собі фальшиві поранення, тому встиг кілька місяців “покайфувати десь там у Москві”. За його словами, комбриг оформив собі два поранення.
“То у нього пальчик зламаний, то у нього ще якась х*рня”, — сказав російський військовий.
Зазначимо, що у Генеральному штабі ЗСУ минулого дня звітували, що в окупантів морально-психологічний стан залишається низьким. Серед особового складу фіксують дезертирство, а солдати вживають алкогольні напої.
- Нагадаємо, у Запорізькій області побільшало випадків дезертирства з боку окупаційних військ. Російська ФСБ розшукує тих, хто переховується, щоб покинути Україну.
- У перехопленій розмові СБУ окупант зізнається, що російська армія не може виконати наказ про наступ вже упродовж місяця. Їхнім планам у Харківській області заважають атаки Збройних сил України.