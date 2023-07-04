«Ми просуваємося, ворог – ні» – Маляр прокоментувала перебіг контрнаступу

Джерело: Ганна Маляр/Telegram
У місті Бахмут ворогу складно пересуватись та неможливо вийти.
Водночас ворог наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках. За словами заступниці міністра, там нині “дуже гаряче, але просунутись противник не може”.
Маляр також зазначила, що на півдні українська армія має просування. Деталі обіцяла повідомити згодом.
На всіх напрямках наші сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії. Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння – це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде”, – наголосила вона.
Раніше у Генштабі зазначили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.
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