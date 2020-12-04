В аграрному комітеті Верховної Ради не хочуть бачити нових членів. Такий висновок можна зробити з переписки депутатів від «Слуги народу» Артема Чорноморова та Андрія Богданця.

Переписку зафіксував фотокореспондент Букв.

В повідомленнях депутат Богданець спитав у колеги, чи чекають когось нового на комітеті. На що Чорноморов відповів, що нікого.

Він також пояснив колезі, що в комітеті є 2 вільних місця і «Коля» (вочевидь голова комітету Микола Сольський) запропонував подумати, чи хочуть депутати бачити новеньких.

«У нас звільнилось 2 місця, тому Коля виніс таку пропозицію, чи хочемо ми ще когось бачити в наших рядах. Ми проти. І ти раптом що теж. Бо своє право голосу ти передав мені», – написав Чорноморов колезі.