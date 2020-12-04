Переписку зафіксував фотокореспондент Букв.
В повідомленнях депутат Богданець спитав у колеги, чи чекають когось нового на комітеті. На що Чорноморов відповів, що нікого.
Він також пояснив колезі, що в комітеті є 2 вільних місця і «Коля» (вочевидь голова комітету Микола Сольський) запропонував подумати, чи хочуть депутати бачити новеньких.
«У нас звільнилось 2 місця, тому Коля виніс таку пропозицію, чи хочемо ми ще когось бачити в наших рядах. Ми проти. І ти раптом що теж. Бо своє право голосу ти передав мені», – написав Чорноморов колезі.
- Як пише сайт Агрополіт, на останньому засіданні комітету розглядали можливих кандидатів на міністра аграрної політики. Міністерство мають відновити наступного року.
Серед кандидатів Тарас Висоцький, чинний заступник міністра економіки з аграрних питань; Вадим Івченко, член аграрного комітету, «Батьківщина»; Микола Кучер, народний депутат (група «Довіра»); Іван Мірошниченко, депутат минулого скликання від «Самопомочі») та Іван Чайківський – депутат «За майбутнє».
- Цього тижня депутати завалили законопроєкт, яким право розпоряджатися землями передавали на місця.