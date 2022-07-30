Про це повідомляє пресслужба “Азову” в Telegram.
“Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Вони [росіяни] звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності”, — зазначив Надточій.
За його словами, військові вже з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу українських військовополонених: “Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі”, — додав захисник.
Він запевнив, що українці знайдуть зловмисників, де б вони не були – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах: “Україна як держава забезпечить справедливе покарання”.
Майор нагадав, що 24 години росіяни брехали про трагедію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.
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“Я хочу нагадати Путіну, який несе особисту відповідальність за цей воєнний злочин. Ти сам будеш страчений. Разом із вашими шакалами й посольствами. Як завгодно — з усіма сертифікатами та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу. Варварська фальшива імперія буде знищена.”, — запевнив Надточій.
- Нагадаємо, що вчора бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.