Згідно з офіційною заявою тимчасово виконуючого обов’язки командира полку "Азов" майора Микити Надточія захисники полку розцінюють масове вбивство українських військовополонених 29 липня 2022 року в селі Оленівка, як акт публічної страти.

Про це повідомляє пресслужба “Азову” в Telegram.

“Ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Вони [росіяни] звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності”, — зазначив Надточій.

За його словами, військові вже з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу українських військовополонених: “Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі”, — додав захисник.

Він запевнив, що українці знайдуть зловмисників, де б вони не були – на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах: “Україна як держава забезпечить справедливе покарання”.

Майор нагадав, що 24 години росіяни брехали про трагедію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.