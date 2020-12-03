Низка народних депутатів «Слуги народу» не хочуть повертати кримінальну відповідальність за недостовірне електронне декларування.
Жваву дискусію з цього приводу зафіксував вранці в чаті «Слуг» фотокореспондент #Букв.
«Ми самі собі завжди створюємо геморой. Давайте фракцію з цього приводу зберемо», – написав у чат Олександр Дубинський, який завдяки рішенню КС щасливо уникнув крімініального переслідування.
«Все конфіскувати. Всіх посадити. Приблизно так це звучить … Але, чесно кажучи, насмілюся припустити, що скільки б нововведень ми не вигадували, щоб допомогти хоч якось збільшити статистику наших актикор органів, ми навряд чи якісно покращимо ситуацію, тому що поки, судячи з останніх новин, бігають вони за тими, хто їх дурнями називають і повертають до бюджету по 2 млн при витратах на їх утримання в 1 млрд », – написала вчат депутат СН Дарина Володіна.
Володіна також закликала «Не тикати пальцем в небо» своїм рішенням, бо КС може визнати незаконним і цей законопроект.
Нардеп Андрій Холодов закликав не приймати таке рішення «з дуру».
Також нардепи скаржилися, що буде, якщо вони помилково забудуть вказати страховку на 15 тисяч гривень або 2 гектари землі.
На що їм відзначили, що кримінальна відповідальність буде наступати від 4-6 млн.грн.
- Як відомо, в кінці жовтня Конституційний суд визнав неконституційним закон про електронне декларування. Внаслідок такого рішення зможуть уникнути кримінальної відповідальності депутати і чиновники, які допустили порушення в останні 4 роки.
- Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.«Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало великих зусиль, щоб після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав в деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота з попередження корупції сьогодні залишається на паузі», – сказав президент.