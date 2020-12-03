Низка народних депутатів «Слуги народу» не хочуть повертати кримінальну відповідальність за недостовірне електронне декларування.

Жваву дискусію з цього приводу зафіксував вранці в чаті «Слуг» фотокореспондент #Букв.

«Ми самі собі завжди створюємо геморой. Давайте фракцію з цього приводу зберемо», – написав у чат Олександр Дубинський, який завдяки рішенню КС щасливо уникнув крімініального переслідування.

«Все конфіскувати. Всіх посадити. Приблизно так це звучить … Але, чесно кажучи, насмілюся припустити, що скільки б нововведень ми не вигадували, щоб допомогти хоч якось збільшити статистику наших актикор органів, ми навряд чи якісно покращимо ситуацію, тому що поки, судячи з останніх новин, бігають вони за тими, хто їх дурнями називають і повертають до бюджету по 2 млн при витратах на їх утримання в 1 млрд », – написала вчат депутат СН Дарина Володіна.

Володіна також закликала «Не тикати пальцем в небо» своїм рішенням, бо КС може визнати незаконним і цей законопроект.

Нардеп Андрій Холодов закликав не приймати таке рішення «з дуру».

Також нардепи скаржилися, що буде, якщо вони помилково забудуть вказати страховку на 15 тисяч гривень або 2 гектари землі.

На що їм відзначили, що кримінальна відповідальність буде наступати від 4-6 млн.грн.