Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що мирна угода про припинення війни в Україні ще далека від завершення.

Про це він заявив 14 вересня після розмови з президентом РФ Путіним, інформує CNN.

Гутерреш наголосив, що припинення вогню поки що не видно, додаючи “я б збрехав, якби сказав, що це станеться”.

Дипломат зауважив, що обговорив з Путіним низку питань, зокрема зернову угоду та можливість російського експорту, але попередив, що існують перешкоди для експорту російського продовольства та добрив. Через це, за словами Гутерреша, світ ризикує нестачею їжі вже наступного року.

Вони також обговорили питання військовополонених, дипломат процитував Путіна, який сказав, що РФ не перешкоджатиме групі, яка проводить місію зі встановлення фактів нападу на колонію минулого місяця в окупованому РФ регіоні Східної України.

Гутерреш зазначив, що також говорив з Путіним про ситуацію на Запорізькій АЕС.

Стало відомо, що за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, РФ визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.