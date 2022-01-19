Про це Ентоні Блінкен заявив на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою 19 січня.

Ентоні Блінкен прокоментував реформи в Україні та відповів на запитання стосовно того, наскільки у США задоволені прогресом.

“Сьогодні я зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, ми обговорили практично усі питання реформ. І президент впроваджує їх, зокрема й судову реформу. Однак є й інші речі, котрі мають відбутися, це стосується і призначення голови САП”, – зазначив держсекретар.

При цьому, він наголосив, що у США сподіваються побачити завершення етапу відбору голови САП вже найближчим часом.

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Довідка. Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не отримала.

Пропозиція спричинила бурхливе обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Представники міжнародної громадськості комісії просили про голосування щодо затвердження переможця конкурсу без скерування на погодження до Офісу генпрокурора.

Переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджено результатів конкурсу.