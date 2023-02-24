Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у роковини широкомасштабного вторгнення Росії подякував українцям за стійкість та незламність протягом дев’яти років війни.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю”, – написав Залужний.

Він зазначив, що це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але на рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що “за девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу (Донецького аеропорту) й Азовсталі”.

“Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших складових сил оборони України, – повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – вічна памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо!”, – підсумував й подякував Валерій Залужний.