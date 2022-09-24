Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні CNN Türk.

“Ми не вважаємо спроби одностороннього референдуму коректними. Раніше ми не визнали кримський референдум 2014 року і його результат, наша позиція щодо таких референдумів чітка. Ми визнаємо територіальну цілісність українського народу та України й заявляємо, що ми стоїмо на боці України”, – сказав Ібрагім Калін.

Також він зазначив, що Туреччина докладає щирих зусиль для припинення повномасштабної війни в України й наголосив, що необхідно більше таких ініціатив, як про відвантаження зерна.

Натомість на думку президента Польщі Анджея Дуди, організовані Росією псевдореферендуми на окупованих територіях України є “знущанням”. Він запевнив, що Польща не визнаватиме їхні результати, тому що вони нічого не варті та вирішуються в Кремлі.

Президент наголосив, що полякам, особливо людям похилого віку та тим, хто знає історію своєї країни, не потрібно розповідати “чого варті референдуми, організовані Росією на окупованих нею територіях”.

“Їх результат установлюється у Кремлі, а не під час голосування. І те, як проголосують особи, які взагалі візьмуть участь у цьому “референдумі”, фактично не має жодного значення. Результат буде такий, як запланують у Кремлі”, – підкреслив він.

Водночас він запевнив, що в цій ситуації “Польща у жодний спосіб не визнає ці результати”.

21 вересня на брифінгу в Брюсселі офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Пітер Стано заявив, що оголошення про часткову мобілізацію у РФ та проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України — це чіткий сигнал усьому міжнародному співтовариству про те, що Путін зацікавлений лише у продовженні своєї руйнівної війни.

Зі свого боку, офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що Євросоюз “ніколи не визнає так звані “референдуми”, організовані на територіях, які були окуповані незаконно та жорстоко”.