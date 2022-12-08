Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер висловився щодо тих, хто каже "ми хочемо миру, ми за перемовини". Він наголосив, що його країна добре вивчила уроки у спілкуванні з агресором, оскільки домовленості з Гітлером призвели до руйнації Чехословаччини і Другої світової війни.

Про це заявили під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

За словами міністра, те, що чинить Росія в Україні “не було, не є і ніколи не буде прийнятним”.

“Тим, хто каже, що “ми хочемо миру, ми за перемовини”, ми завжди кажемо, що ми це вже проходили з Гітлером, коли хтось намагався їх проводити за нашою спиною. Ми знаємо, що це призвело до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії і будемо підтримувати вас до самого кінця”, — сказав Качер.

Растіслав Качер наголосив, що Україна сама визначить, коли настане кінець війни.

“Це український варіант миру, український формат, українське рішення. Україна відновить свої кордони і повністю поверне свою суверену територію. Але навіть і це не кінець”, — додав глава МЗС Словаччини.

Він додав, що все завершиться, коли Росія перестане бути агресором на міжнародній арені, а Україна буде повноправним учасником всіх важливих європейських нарад. Зокрема він наголосив, що Росія намагається зробити життя нестерпним та розколоти країну. Тому Словаччина планує продовжувати надавати підтримку нашій країні та переселенцям.