Російський окупант подзвонив своїй дружині та пожалівся, що вони потрапили в оточення Збройних сил України. Під час розмови окупант заявив дружині, що "просто позвонил попрощаться".

Перехоплену розмову окупанта з дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони Україн.

У відомстві зазначили, що російський армієць перебуває “у важкому моральному стані” та подзвонив дружині, щоб попрощатись з нею.

Під час розмови дружина окупанта, яку звати Люба, запитує чоловіка, як він. У відповідь окупант зауважив, що нарешті він зміг додзвонитись.

“Мы в кольце, Люб. Нам п*зда скоро”, – сказав росіянин.

На це його дружина запитала, чи був у них наказ стояти “на смерть”.

“Люб! Люб! Я просто позвонил попрощаться”, – відповів окупант.

На це дружина російського армійця кричить “Нет!”, а окупант просить її нікому нічого не розказувати і додає, що “тут п*здец, короче, полный”.

Дружина запитала в окупанта, скільки їх там залишилось, однак той відмовився відповідати. Він додав, що просто хоче поспілкуватись з нею і йому “похеру на эту связь, пускай нах*й пеленгуют”.