Перехоплену розмову окупанта з дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони Україн.
У відомстві зазначили, що російський армієць перебуває “у важкому моральному стані” та подзвонив дружині, щоб попрощатись з нею.
Під час розмови дружина окупанта, яку звати Люба, запитує чоловіка, як він. У відповідь окупант зауважив, що нарешті він зміг додзвонитись.
“Мы в кольце, Люб. Нам п*зда скоро”, – сказав росіянин.
На це його дружина запитала, чи був у них наказ стояти “на смерть”.
“Люб! Люб! Я просто позвонил попрощаться”, – відповів окупант.
На це дружина російського армійця кричить “Нет!”, а окупант просить її нікому нічого не розказувати і додає, що “тут п*здец, короче, полный”.
Дружина запитала в окупанта, скільки їх там залишилось, однак той відмовився відповідати. Він додав, що просто хоче поспілкуватись з нею і йому “похеру на эту связь, пускай нах*й пеленгуют”.
- Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.
- Російські військові, які знаходяться у Лимані, просили своє керівництво дати дозвіл на вихід з міста, однак отримали відмову.