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«Ми ведемо перемовини з РФ про обмін поранених військових з «Азовсталі» – Верещук

Українська сторона запропонувала росіянам вивезти поранених військовослужбовців в обмін на полонених з РФ.

Середа, 11 травня 2022, 22:43
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Про це заявила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук у Facebook.

Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.

“Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на “екстракшн”. Це реальність, але від росіян це не дивно”, – зазначила Верещук.

За її словами, уряд пропрацьовує різні варіанти, проте, зауважила, що жоден із них не є бездоганним.

Віце-прем’єр-міністерка зауважила, що наразі росіянам запропонували дозволити вивезти важкопоранених військових з Азовсталі гуманітарним коридором. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

“Домовленості ще немає. Переговори тривають”, – резюмувала Верещук.

Теги: Азовсталь, вивезення поранених, Ірина Верещук, обмін, перемовини з РФ

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