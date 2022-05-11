«Ми ведемо перемовини з РФ про обмін поранених військових з «Азовсталі» – Верещук

Українська сторона запропонувала росіянам вивезти поранених військовослужбовців в обмін на полонених з РФ.

Про це заявила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук у Facebook.

Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.

“Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на “екстракшн”. Це реальність, але від росіян це не дивно”, – зазначила Верещук.

За її словами, уряд пропрацьовує різні варіанти, проте, зауважила, що жоден із них не є бездоганним.

Віце-прем’єр-міністерка зауважила, що наразі росіянам запропонували дозволити вивезти важкопоранених військових з Азовсталі гуманітарним коридором. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.