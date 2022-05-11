«Ми ведемо перемовини з РФ про обмін поранених військових з «Азовсталі» – Верещук

Про це заявила віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук у Facebook.
Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати Азовсталь неможливо.
“Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на “екстракшн”. Це реальність, але від росіян це не дивно”, – зазначила Верещук.
За її словами, уряд пропрацьовує різні варіанти, проте, зауважила, що жоден із них не є бездоганним.
Віце-прем’єр-міністерка зауважила, що наразі росіянам запропонували дозволити вивезти важкопоранених військових з Азовсталі гуманітарним коридором. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.
“Домовленості ще немає. Переговори тривають”, – резюмувала Верещук.
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