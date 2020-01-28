Народний депутат від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що зараз загальний курс влади спрямований на умиротворення агресора і навіть примирення з ним.

Про це нардеп розповіла в інтерв’ю #Буквам.

“Зараз ми бачимо загальний курс на умиротворення агресора і навіть примирення. При наявних обстрілах і окупації частини території. Думаю, що ви читали нову безпекову стратегію. Особисто в мене викликали здивування там пункти про “умиротворення Росії”, або що Україна буде намагатися зменшити можливість ескалації конфлікту з РФ. Стоп! Ми яким чином провокували конфлікт? Росія у 2014 році здійснила анексію частини української території та збройну окупацію іншої частини, російські військові за російські гроші з російської зброї вбивають українців на нашій же території. Ви нам пропонуєте втертися, вклонитись і вибачитись за те, що ми, виявляється, їх спровокували на такі дії?” – зазначила Вікторія Сюмар.