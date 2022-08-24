Про це йдеться у вітальному відеоролику Зеленського.

Глава держави пригадав, що рівно пів року тому – 24 лютого – Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

“24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли і 24 серпня не мала почути слів “З Днем Незалежності”. 24 лютого нам казали: “У вас немає шансів”. 24 серпня ми кажемо: “З Днем Незалежності, Україно!””, – наголосив він.

За ці пів року, додав президент, вдалось змінити історію та зрозуміти: хто є справжнім другом та братом України, а хто намагався “зберегти обличчя” терористам.

“Ми зрозуміли, хо є хто, а весь світ дізнався, хто такі українці та Україна”, – додав президент.

Зеленський також додав, що на початку повномасштабного вторгнення Україна не мала потужної зброї для захисту, однак мала мужній народ, який зупиняв танки голими руками та закривав собою рідну землю. Саме мужність українців об’єднала світ навколо справедливості та правди, сказав він.

“Сьогодні люди диктують владі тренди і правила поведінки. Бути байдужим, повільним, неактивним – соромно. Бути нерішучим і занадто обережним – соромно. Говорити мляво, розмито і занадто дипломатично – соромно. Не підтримувати Україну – соромно”, – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що 24 лютого 2022 року фактично відбувся другий референдум щодо незалежності України. Однак цього разу сказати “так” потрібно було не у бюлетені, а в душі.

“Нова нація, яка з’явилась на світ 24 лютого о 4 ранку. Не народилась, а відродилась нація яка не плакала, не кричала, не злякалась. не втікла, не здалась і не забула”, – сказав він.

Він зауважив, що для України закінченням війни буде не просто мир, а перемога. Зеленський додав, що Україна не шукатиме порозуміння з терористами, хоча чудово розуміє російську мову, яку Кремль прийшов “захищати”.

“И нам гораздо больше понятен и ближе Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые всё это делаи по-русски”, – додав президент.

Зеленський резюмував, що Україна – це всі 25 регіонів і жодних територіальних поступок не буде. Донбас та Крим будуть повернуті під контроль України, яким би важким цей шлях не був.

“Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось – в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось – у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось – у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність – збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою – збереження незалежності та перемога України! Ми об’єдналися. З Днем Незалежності, Україно!”. – сказав Володимир Зеленський.