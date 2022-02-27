Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася до росіян на тлі четвертого дня повномасштабного нападу Росії проти України. Вона закликала громадян РФ до рішучих дій та розповіла про загиблих і поранених внаслідок агресії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора на платформі YouTube.

Ірина Геращенко наголосила, що якщо росіяни не зупинять війну, то стануть співучасниками та посібниками найтяжчих воєнних злочинів, як проти миру, так і людяності. Вона наголосила, що у такому випадку вони схвалять розв’язування та ведення агресивної війни, масові вбивства мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння, за яких немає строку давності покарання.

Генпрокурорка розповіла, що вчора російські окупанти розстріляли сім’ю з трьома дітьми у Києві. Внаслідок атаки загинули батьки та дівчинка, яка навчається у четвертому класі. Війська РФ обстріляли швидку допомогу з пораненими – водій та пацієнт згоріли.

“Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об’єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права”, – додала генпрокурор.

Венедіктова наголосила, що окупанти завдають сотні ударів крилатими та балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі як школи, дитячі садки, лікарні, цивільні будинки тощо. Лише за вчорашню ніч вони влучили по нафтобазі у Василькові, газопроводу у Харкові та пункті поховання ядерних відходів у Києві.

“Всі ці об’єкти були законними військовими цілями з погляду міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об’єктах насамперед страждає цивільне населення”, — наголосила Геращенко.

Вона зауважила, що українці не кликали загарбників на свою землю і не робили нічого такого, аби “прийшов брудний російський танк”. Вона впевнена, що ми переможемо і окупанти не мають шансів, оскільки “за нами правда”.

Понад тисяча поранених і майже 200 загиблих – такі втрати серед цивільних за час нового вторгнення РФ. Ірина Венедіктова також звернулася до президента Росії Володимира Путін і наголосила, що Україна доведе у справедливому суді, що він “вбивця та головний воєнний злочинець 21-го століття”.