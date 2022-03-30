Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на слова американського високопосадовця.
“Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові, та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду”, – зазначив високопосадовець.
За його словами, оцінка базується на розсекречених висновках американської розвідки.
Водночас у США є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію. Відчуття, що його ввели в оману російські військові, спричинило недовіру Путіна до керівництва силового відомства. Наразі між Путіним та Міністерством оборони РФ існує стійка напруга.
Американський посадовець зауважив, що, ймовірно, Путін не знав, що його військові “використовують і втрачають військовозобов’язаних в Україні”, що демонструє “явний збій у потоці точної інформації до російського президента”.
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