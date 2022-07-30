Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії Росії, зокрема воєнні злочини та геноцид українського народу.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників “Азовсталі” у Telegram.

У звернені представники родин захисників “Азовсталі” зазначили, що 29 липня 2022 року РФ знову вчинила воєнний злочин – цинічно вбила понад 50 військовополонених, вивезених з комбінату “Азовсталь”, яких утримували в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької обл.

У зверненні згадується, що саме за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з 16 по 20 травня 2022 р. було проведено операцію щодо порятунку заблокованих на території комбінату “Азовсталь” оборонців Маріуполя. І під гарантії з боку цих міжнародних організацій їх було вивезено на непідконтрольну Україні територію з метою подальшого обміну. Натомість російська сторона взяла на себе зобов’язання перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров’я українських захисників. Проте 29 липня 2022 року ця гарантія була порушена.

Саме тому Асоціація родин захисників “Азовсталі” звертається до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну й засудити воєнні злочини Росії та геноцид українського народу.

“Ми вимагаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни. Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією та направити своїх представників на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні”, – наголосили представники родин захисників “Азовсталі”.

Також у зверненні Асоціації зазначено, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста це єдина організація у світі, яка відповідно до мандата, повинна мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях, де їх утримують.