Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вистояла на тлі зимового терору Росії. Він назвав це пʼятою поразкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це очільник відомства повідомив у Facebook.

“1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні”, – зазначив глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що з Україною пліч-о-пліч стояли партнери, зокрема ЄС, котрий “всупереч московському реготу також не замерз без російського газу”.