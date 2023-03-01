Про це очільник відомства повідомив у Facebook.
“1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні”, – зазначив глава МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив, що з Україною пліч-о-пліч стояли партнери, зокрема ЄС, котрий “всупереч московському реготу також не замерз без російського газу”.
“Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами”, – звернувся міністр.
За його словами, перша поразка РФ сталася, коли українці з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати себе страхом, а друга — зірваний план бліцкригу. Він наголосив, що Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік і “ніколи не впаде”.
На його думку, третя поразка полягала на дипломатичному фронті, коли світова коаліція стала на бік України, запровадили резолюції, санкції, надійшли потоки зброї, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також ізоляція РФ. Четвертою він назвав втрату великої частини окупованих територій Росією у результаті українського контрнаступу.
“До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати на неї (перемогу – ред.) та вірити в Україну”, – підсумував глава української дипломатії.
- За відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.
- В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.