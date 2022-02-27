“Ми вистояли” – українські військові відновили контроль над Харковом

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Терехов зазначив, що від ранку 27 лютого численні частини російської армії проривалися до Харкова. Містяни їх бачили у житлових районах Харкова. Учора увечері й вночі велась величезна артпідготовка.
Він закликав харків’ян триматися разом та запевнив, що влада робить все можливе, зокрема вмикає опалення, у котельні влучають снаряди, але на учорашній вечір без опалення було 200 будинків. Протягом цього часу залишилося без опалення 30 будинків. Терехов зауважив, що наразі туди не можна підійти через продовження стрілянини.
Не працював також завод, який випікає хліб, котрий уночі був під артобстрілом. Одразу, як виникла можливість, почали випікати, розвозити.
Наразі влада зберігає воду у місті.
Водночас у Depo.Харків повідомили, що у місті вогнем майже знищено спеціалізовану школу з поглибленим вивченням німецької мови №134 на вулиці Шевченка, 220. Школу, яка спалахнула вдень, ймовірно після попадання в дах снаряда, ніхто не гасив. За словами спікера ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка, рятувальники не мали змоги їхати на цю пожежу через постійні обстріли. Тож за кілька годин вогонь майже зруйнував триповерхову будівлю.
Мер Харкова закликав містян читати лише офіційну інформацію й берегти себе.
“Ми вистоїмо! Я схиляюся перед нашими військовими, нашими комунальниками, медиками, підприємцями, волонтерами та й просто всіма жителями міста, які роблять все, можливе і неможливе, щоб Харків залишався нашим містом!”, – резюмував Ігор Терехов.
- Нагадаємо, протягом неділі, 27 лютого, російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів. Триває повітряно-наступальна операція. Ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури. Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь.
- Раніше повідомлялось, що мер міста Тростянець, що у Сумські області, повідомив, що станом на 27 лютого спільними силами Збройних сил України та територіальної оборони міста спалено техніку загарбника.
- Командування Повітряних Сил Збройних Сил України заявило про отримання великої партії ракет класу “повітря-повітря” від західних союзників.
- Станом на ніч 27 лютого чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тисяч.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.