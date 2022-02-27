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“Ми вистояли” – українські військові відновили контроль над Харковом

Українське військо повністю повернуло контроль над Харковом. Наразі в місті працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, - триває зачищення міста від ворога.

Неділя, 27 лютого 2022, 22:09
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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що від ранку 27 лютого численні частини російської армії проривалися до Харкова. Містяни їх бачили у житлових районах Харкова. Учора увечері й вночі велась величезна артпідготовка.

Він закликав харків’ян триматися разом та запевнив, що влада робить все можливе, зокрема вмикає опалення, у котельні влучають снаряди, але на учорашній вечір без опалення було 200 будинків. Протягом цього часу залишилося без опалення 30 будинків. Терехов зауважив, що наразі туди не можна підійти через продовження стрілянини.

Не працював також завод, який випікає хліб, котрий уночі був під артобстрілом. Одразу, як виникла можливість, почали випікати, розвозити.

Наразі влада зберігає воду у місті.

Водночас у Depo.Харків повідомили, що у місті вогнем майже знищено спеціалізовану школу з поглибленим вивченням німецької мови №134 на вулиці Шевченка, 220. Школу, яка спалахнула вдень, ймовірно після попадання в дах снаряда, ніхто не гасив. За словами спікера ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка, рятувальники не мали змоги їхати на цю пожежу через постійні обстріли. Тож за кілька годин вогонь майже зруйнував триповерхову будівлю.

Мер Харкова закликав містян читати лише офіційну інформацію й берегти себе.

“Ми вистоїмо! Я схиляюся перед нашими військовими, нашими комунальниками, медиками, підприємцями, волонтерами та й просто всіма жителями міста, які роблять все, можливе і неможливе, щоб Харків залишався нашим містом!”, – резюмував Ігор Терехов.

Теги: бий окупанта, відсіч загарбнику, Ігор Терехов, російсько-українська війна, Харків

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