Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що високі ціни та проблеми з постачанням газу є елементом геополітичного тиску Російської Федерації. Він заявив, що з цим необхідно боротися.

Про це Жозеп Боррель розповів у своєму блозі.

Він зазначив, що ціни на енергоносії зросли через глобальні проблеми попиту та пропозиції. Зараз ціни на газ в ЄС у шість-десять разів вищі, ніж торік — це створює значне навантаження на ціни на електроенергію через те, як ці ціни визначаються на оптовому ринку електроенергії в Європі. Це вже підвищило інфляцію наприкінці 2021 року, і якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом 2022 року, Боррель передбачає серйозний вплив на відновлення після пандемії.

У зв’язку з важкою кризою, яку світ зараз переживає через Росію, це стало не лише питанням ціни, а й питанням безпеки поставок. Енергетична політика завжди має велике значення у відносинах ЄС-Росія: понад сорок відсотків імпорту газу ЄС надходить з Росії, а шістдесят відсотків доходів від імпорту Росії надходить з ЄС.

“Як я вже говорив минулого тижня, зменшуючи загальний коефіцієнт імпорту газу з Росії, ми будемо інвестувати не тільки в зелений перехід, але й у зменшення нашої стратегічної залежності.. Проте останніми роками Росія підвищила свою стійкість до економічних санкцій, збільшивши свої валютні резерви, більше, ніж ми зробили для того, щоб посилити нашу здатність протистояти потенційному скороченню поставок газу. Нам необхідно терміново розглянути питання про розвиток стратегічних запасів газу ЄС та про можливість спільної закупівлі газу, як запропонувала Комісія”, – наголошує Боррель.

Він нагадав, що Росія вже в минулому використовувала енергоносії в політичних цілях. І хоч протягом останніх тижнів РФ виконувала свої контрактні зобов’язання, “Газпром” відмовився відправляти додаткові постачання для поповнення європейських сховищ, створюючи ще більше нервозності на ринку.

“Разом із США та іншими партнерами ми виступаємо проти використання енергопостачання як зброї та геополітичного важеля. Нещодавня спільна заява ЄС та США про енергетичну безпеку вже ставить стійкість до майбутніх цінових шоків і гарантії від геополітичної напруженості в центр трансатлантичної енергетичної безпеки. Ми прагнемо забезпечити енергетичну безпеку ЄС та наших сусідів, включаючи Молдову, Україну та Західні Балкани”, – наголошує Жозеп Боррель.

Політик нагадав про Європейський Зелений Курс, метою якого є енергетична незалежність і перетворення Європи на кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Однак, це перспектива на кілька десятиліть, а безпекова проблема енергоносіїв є викликом, який потребує негайної реакції.

Боррель наголошує на необхідності більшої диверсифікації маршрутів та джерел імпорту газу. Наразі найбільшим постачальником скрапленого природного газу (СПГ) у Європу є США, і політик вважає за необхідне цю співпрацю поглибити. Боррель наголошує на необхідності інтеграції Піренейського півострова, який “є електричним островом в Європі”, в європейський енергетичний ринок, оскільки він має більше потужностей для отримання СПГ, ніж інші європейські країни.

Він наголосив також на підтримці України в енергетичних викликах з боку РФ.

“Хоча ми прагнемо досягти власних енергетичних та кліматичних цілей ЄС і підвищити нашу стійкість, ми повинні зробити те ж саме для України. Як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути досягнута лише завдяки більшим інвестиціям у внутрішні відновлювані джерела енергії та кращим зв’язкам з ринком ЄС”, – наголошує Жозеп Боррель.

Політик заявив, що надважливим є енергетичний перехід: надійна, доступна та безпечна енергія буде надходити лише через декарбонізовану енергетичну систему, засновану переважно на відновлюваних джерелах енергії. Саме тому ЄС наразі тісно співпрацює зі США в галузі технологій. Енергоефективність, відновлювані джерела енергії (наприклад, енергія вітру) і водень займають перше місце в їх спільному порядку денному, стверджує Боррель.

Він наголошує: енергетичний перехід продовжуватиме змінювати геополітичний баланс, переміщаючи владу від тих, хто контролює викопне паливо, до тих, хто розробляє технології чистої енергії.

“Перехід на чисту нульову та справедливу енергію життєво необхідний для порятунку нашої планети, але також матиме переваги для зовнішньої політики: світ, який працює на чистій енергії, стане більш стабільним і кращим світом для всіх, хоча він також створить нові залежності через матеріали, які він використовуватиме”, – заявив Жозеп Боррель.