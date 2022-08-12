Сили безпеки та оборони України закликали увесь світ та міжнародні організації не допустити анонсованого російськими загарбниками "судилища" у Маріуполі над українськими військовими.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони України у Facebook.

“Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими загарбниками судилища у Маріуполі над українськими захисниками та захисницями”, – йдеться у заяві.

Також ініціатори заяви вимагають негайно направити представників Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім до Оленівки.

У повідомленні зазначається, що операція з порятунку 2,5 тис. захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя українським героям. Альтернативи на кшталт “екстракшн” не було, тому стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на “Азовсталі” насамперед тяжкопоранених, адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

Саме тяжкопоранених вдалося врятувати першими під час обміну у червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

“Усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських захисників та захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Водночас ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту”, – наголосили у Міністерстві оборони України.

Також у Міноборони додали, що Україна постійно посилює публічну комунікацію з партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог з українськими військовими, які перебувають у полоні.