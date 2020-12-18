«Ми зазнали невдачі»: король Швеції визнав провальною стратегію боротьби з COVID-19 в країні

Король Швеції Карл XVI Густав заявив, що країна зазнала невдачі у боротьбі з COVID-19. Він зазначив, що лікарні Стокгольма попереджали про критичність ситуації, а опитування показали, що довіра громадськості до влади впала до історичного мінімуму.

Про це повідомляє The Guardian.

“Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас велика кількість померлих і це жахливо. Це те, від чого ми всі страждаємо”, – сказав шведський король.

Від коронавірусу померли понад 7800 осіб. Король засмучений, адже більшість рідних не змогли попрощатися з померлими.

“Народ Швеції надзвичайно страждав у важких умовах. Можна подумати про всіх членів родини, які не змогли попрощатися зі своїми померлими членами сім’ї. Я думаю, що це важкий і травматичний досвід – не мати можливості теплого прощання”, – зазначив монарх.

Спочатку коментарі сприймалися як критика суперечливої стратегії Швеції проти блокування коронавірусу. Однак пізніше королівський суд заявив, що король мав на увазі “всю Швецію та все суспільство”.

Рідкісне королівське втручання відбулося після того, як два великі шведські регіони Стокгольм і Сконе оголосили, що були змушені відкласти не термінові операції, оскільки сектор охорони здоров’я країни перевантажений.

“Ми будемо надавати невідкладну допомогу, ми стримуватимемо COVID-19. Але це відбуватиметься шляхом відкладання інших медичних послуг. Понад 25% тестів на коронавірус були позитивними”, – сказав регіональний директор охорони здоров’я Сконе Альф Йонссон.

Регіональний директор охорони здоров’я Стокгольма заявив, що вся невідкладна допомога буде відкладена щонайменше до 31 січня.

“Зараз мій обов’язок – зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти персоналу та пацієнтам”, – сказав Бьорн Ерікссон.

Опитування Ipsos у четвер показало громадську підтримку Андерса Тегнелла, головного епідеміолога та автора стратегії боротьби з коронавірусом, на рівні 59%, а довіра до державного агентства охорони здоров’я знизилася з 68% до 52%. Довіра до влади загалом впала до рекордно низького рівня – 34%.

Тегнелл заявив, що занадто рано говорити, чи провалилася стратегія Швеції. “Практично кожна країна бореться з цим”, – сказав він.

Епідеміолог додав, що він був здивований масштабами другої хвилі, і визнав, що ситуація “наближається до переломного моменту” в деяких сферах.

Загальна кількість смертей, пов’язаних з COVID-19, у Швеції, яка уникнула суворих локдаунів на користь в основному добровільних заходів, у середу досягла 7 802, за останній тиждень – понад 500, а з початку листопада перевищила 1800.

Кількість інфікованих на мільйон жителів дорівнює 766,2, що приблизно в 10 разів перевищує показники сусідніх Норвегії та Фінляндії і майже в п’ять разів перевищує показники у Данії. Проте захворюваність нижча, ніж у деякі європейських країнах, які запровадили локдаун, зокрема Франції, Італії, Іспанії та Великобританії.

Дотепер підхід країни спирався головним чином на відповідальність громадян. Люди повинні були самотужки контролювати дотримання правил гігієни та дистанції, оскільки магазини, бари та ресторани залишаються відкритими протягом пандемії, а масковий режим був рекомендований лише у лікарнях.

Однак, коли вдарила друга хвиля, державне агентство охорони здоров’я та уряд ввели жорсткіші правила, заборонивши продаж алкоголю після 22:00, скоротивши публічні збори з 50 до восьми людей та відправивши школярів на дистанційне навчання.

Також людям рекомендували уникати громадського транспорту та переповнених магазинів, обмежувати соціальну взаємодію із самотніми домогосподарствами, не ходити в тренажерний зал, бібліотеку, торгові центри чи інші громадські місця.

У четвер, 17 грудня, уряд Швеції продовжив обмеження на в’їзд до країни для громадян держав, що не належать до Європейського Союзу, зокрема України. Заборона триватиме до 31 березня 2021 року.