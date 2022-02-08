Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно зі звітом, компанії Цукерберга необхідно аби особисті дані європейців змогли зберігати та обробляти на американських серверах, адже ця можливість є “вирішальною для подібного бізнесу”.
“Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги”, – йдеться у повідомленні Meta.
У компанії впевнені, що зможуть досягти нових домовленостей у 2022 році. Проте якщо не вийде, то Facebook та Instagram в Європі перестануть працювати.
Своєю чергою, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек разом із міністром фінансів Франції Бруно Ле Мером під час спільного брифінгу заявили, що після відключення соцмереж у ЄС життя стане лише кращим.
Так, Хабек зазначив, що після кібератаки на власні акаунти він прожив чотири роки без Facebook і Twitter, і “життя було фантастичним”. Схожої думки й Ле Мер.
“Я можу підтвердити, що без Facebook життя дуже добре, і що ми жили б дуже добре без Facebook. Цифрові гіганти повинні розуміти, що європейський континент буде чинити опір і підтверджуватиме свій суверенітет” – додав Ле Мер.
У підсумку політики додали, що ЄС – великий внутрішній ринок, який має достатню економічну силу, аби протистояти подібним “погрозам”.
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