У своєму щорічному звіті компанія Meta заявила, що через європейські норми щодо персональних даних вона буде вимушена відключити Instagram і Facebook в Європі. У відповідь, представники урядів Франції та Німеччини, що ЄС від цього буде "лише краще".

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно зі звітом, компанії Цукерберга необхідно аби особисті дані європейців змогли зберігати та обробляти на американських серверах, адже ця можливість є “вирішальною для подібного бізнесу”.

“Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги”, – йдеться у повідомленні Meta.

У компанії впевнені, що зможуть досягти нових домовленостей у 2022 році. Проте якщо не вийде, то Facebook та Instagram в Європі перестануть працювати.

Своєю чергою, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек разом із міністром фінансів Франції Бруно Ле Мером під час спільного брифінгу заявили, що після відключення соцмереж у ЄС життя стане лише кращим.

Так, Хабек зазначив, що після кібератаки на власні акаунти він прожив чотири роки без Facebook і Twitter, і “життя було фантастичним”. Схожої думки й Ле Мер.

“Я можу підтвердити, що без Facebook життя дуже добре, і що ми жили б дуже добре без Facebook. Цифрові гіганти повинні розуміти, що європейський континент буде чинити опір і підтверджуватиме свій суверенітет” – додав Ле Мер.

У підсумку політики додали, що ЄС – великий внутрішній ринок, який має достатню економічну силу, аби протистояти подібним “погрозам”.