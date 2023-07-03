«Ми значно толерантніші, ніж про нас думають», – співачка Полякова розповіла про права ЛГБТ+ у коментарі BBC

Українська співачка Оля Полякова у Лондоні очолила українську колону на ЛГБТ-прайді. Виконавиця розповіла про трансформацію українського суспільства, участь у прайді та права ЛГБТ+ в Україні у коментарі для BBC.

Джерело: Оля Полякова/Instagram

Ведуча Ненсі Качунгіра називала Україну “досі консервативною” і також поцікавилася, чому на київських прайдах так багато поліції для охорони.

“Дала коментар BBC News про участь у прайді та права ЛГБТ+ в Україні. Україна наближається до прийняття цивільних партнерств і взагалі ми значно толерантніші, ніж про нас думають. Я закликаю всіх українських артистів підтримати права ЛГБТ+, зробить усе можливе, щоб права всіх людей незалежно від їхніх поглядів були захищені”, – написала Полякова.

Ведуча запитала, мовляв, як це, представляти країну, яка усе ще доволі консервативна у питанні ЛГБТ? У відповідь співачка зазначила, що як артистка із 15-річним досвідом роботи в українському шоубізнесі, ніколи не ділила її на групи: ЛГБТ чи інших, пояснила, що любить і цінує усіх однаково.

“Україна усе ще дуже недосліджена в очах західного світу. Але запевняю, що ми — дуже толерантні та привітні люди”, — відповіла Полякова.

Після цього Качунгіра запитала стосовно перспектив в Україні відносно одностатевих шлюбів. Виконавиця наголосила, що насправді українці ближчі до цього рішення, ніж може здаватися.

Також співачка зазначила, що “Україна бореться проти рашизму”. І серед військових є також квір-люди, чиї права поки що не враховано.

Зрештою, на запитання чому прайди у Києві доводиться охороняти, Полякова пояснила, що нині Україна проходить через період викликів, політичну та культурну трансформацію.

“Ми здобуваємо свою справжню свободу. І я вірю, що той самий дух, який ми бачимо на вулицях Лондона, ми побачимо і на вулицях Києва вже дуже скоро”, — заявила співачка.