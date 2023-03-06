Про це йдеться у зверненні глави держави.
6 березня зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: “Слава Україні!”. Зеленський закликав, щоб всі разом, у єдності, відповіли на його слова: “Герою слава! Героям слава! Україні слава!”. І пообіцяв, що “ми знайдемо вбивць”.
Президент наголосив, що завдяки нашій єдності, рішучості, тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни, з перших її днів. Він наголосив, що в Україні завжди звучатиме: “Слава Україні!” і мільйони завжди відповідатимуть: “Героям слава!”, завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України.
“Я дякую всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні! Вічна памʼять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Вічна памʼять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України! Україна – переможе! Слава Україні!”.
6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка.
Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!” Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.
- У результаті слідчих дій 27 “депутатам народної ради” терористичної організації “ЛНР”, які організовували псевдореферендум на Луганщині, повідомлено про підозру у злочинах проти України.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час свого виступу на 11-й надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що Росія хоче війни, а не миру, й закликав держави-члени ООН об’єднатися навколо захисту Статуту ООН задля припинення повномасштабної війни в Україні.
- За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського армійця, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше п’ятьох, повідомив 6 березня військовий представник Північноатлантичного альянсу.