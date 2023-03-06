Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та закликав у єдності відповісти на гасло "Слава Україні!", котре вимовив полонений український військовослужбовець. Росіяни розстріляли беззбройного армійця.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

6 березня зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: “Слава Україні!”. Зеленський закликав, щоб всі разом, у єдності, відповіли на його слова: “Герою слава! Героям слава! Україні слава!”. І пообіцяв, що “ми знайдемо вбивць”.

Президент наголосив, що завдяки нашій єдності, рішучості, тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни, з перших її днів. Він наголосив, що в Україні завжди звучатиме: “Слава Україні!” і мільйони завжди відповідатимуть: “Героям слава!”, завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України.

“Я дякую всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні! Вічна памʼять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Вічна памʼять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України! Україна – переможе! Слава Україні!”.

6 березня в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка.

Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!” Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.