Президент України Володимир Зеленський виступив перед британським парламентом. Він заявив, що перемога України у війні проти Росії змінить світ, а Велика Британія сприятиме цьому.

Про це повідомило Sky News.

Українського президента присутні у парламенті привітали стоячи та бурхливими оплесками. Зеленський подякував Великій Британії за потужну допомогу з перших днів широкомасштабного російського вторгнення. Він згадав експрем’єр-міністра Бориса Джонсона, який об’єднав світ довкола підтримки України, коли це здавалося неможливим.

“Добро завжди переможе. Ми знаємо, що Росія програє. І ми знаємо, що наша перемога змінить світ – і це та зміна, якої світ давно чекав. І Велика Британія йде разом з нами. Це буде перемога над самою ідеєю війни. І будь-хто, будь-який агресор знатиме, що з ним станеться, якщо він спробує атакувати світовий порядок”, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості того, аби усі винні в агресії проти України понесли відповідальність. Зокрема має бути створений міжнародний трибунал. В його започаткуванні Велика Британія є провідною державою, як і у військовій допомозі та запровадженні санкцій проти Росії.

“Будь-який агресор, який спробує силою змінити кордони, принесе смерть і руйнування іншим народам, спробує продовжити свою диктатуру ціною крові інших людей, ведучи неспровоковану протиправну війну – як зараз Кремль, – кожен такий диктатор буде переможений”, – наголосив Володимир Зеленський.

Нині захисники України прибули до Сполученого Королівства для опанування західних танків.

Президент зауважив, що реальністю майбутнього стане світ, який не має страху перед агресором і здатен перемагати. Проте нині Україна платить життями захисників, які намагаються врятувати якомога більше життів українців щодня.

Також Володимир Зеленський має зустрітися з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ та назвав візит “дуже важливим моментом”. Він нагадав, що Чарльз підтримував Україну з 2014 року.

Глава держави передав спікеру парламенту Великої Британії шолом українського пілота-аса з написом: “Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити”. За його словами, шолом має стати символом нової коаліції – коаліції літаків.

“Не можу сказати, що після нашої перемоги не буде більше воєн. Це природа людини. Але в наших силах зробити так, аби перемагала краща частина природи людини”, – наголосив президент. “Покидаючи парламент сьогодні, хочу подякувати вам не лише за британський чай, а й за потужні британські літаки. До речі, вже майже 5-та вечора… Нехай живе король. І Слава Україні!”.