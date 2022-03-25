Про це він повідомив у зверненні до американських військових 82-ої повітряно-десантної дивізії у Жешуві.
“Погляньте, як вони роблять крок уперед. Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком, просто кажучи: “Я не піду. Я тримаюся”. Вони неймовірні. Те, у що ви залучені, значно більше, ніж просто те, чи зможете ви полегшити становище людей в Україні чи ні. Ми знаходимося на новому етапі. Ваше покоління, ми перебуваємо в точці перегину”, — прокоментував Байден хоробрість українців.
Наразі соцмережами та ЗМІ зазначені слова Байдена поширюються як натяк на те, що президент США планує скерувати американських військових в Україну.
“Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія та цінності, які ми поділяємо? Чи переможуть автократії? Ось що справді поставлено на карту. Те, що ви робите, має наслідки, справжні наслідки”, — сказав Байден.
За його словами, на карту поставлено не лише те, що американці роблять в Україні, аби допомогти українському народу і не допустити продовження різанини, а й те, який вигляд матимуть наші нащадки та їх погляди на свободу.
- Раніше Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи, яка має на меті зменшення залежності Європи від російських нафти та газу.
- Водночас в Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.
- Також посадовці міністерства фінансів США розробили ряд санкцій, щоб покарати Романа Абрамовича, відомого російського олігарха, після нападу РФ на Україну. Проте коли настав час оголосити про ці санкції, Рада національної безпеки Білого дому попросила Міністерство фінансів відкласти. Володимир Зеленський особисто просив Джо Байдена зачекати з санкціями проти олігарха, який може виявитися важливим як посередник у допомозі з мирними перемовинами з РФ.