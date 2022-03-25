Сьогодні, 25 березня, президент США Джо Байден у Польщі, заявив, що "в українського народу багато холоднокровності та мужності". За його словами, наразі світ та США містяться "в точці перегину".

Про це він повідомив у зверненні до американських військових 82-ої повітряно-десантної дивізії у Жешуві.

“Погляньте, як вони роблять крок уперед. Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком, просто кажучи: “Я не піду. Я тримаюся”. Вони неймовірні. Те, у що ви залучені, значно більше, ніж просто те, чи зможете ви полегшити становище людей в Україні чи ні. Ми знаходимося на новому етапі. Ваше покоління, ми перебуваємо в точці перегину”, — прокоментував Байден хоробрість українців.

Наразі соцмережами та ЗМІ зазначені слова Байдена поширюються як натяк на те, що президент США планує скерувати американських військових в Україну.

“Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія та цінності, які ми поділяємо? Чи переможуть автократії? Ось що справді поставлено на карту. Те, що ви робите, має наслідки, справжні наслідки”, — сказав Байден.

За його словами, на карту поставлено не лише те, що американці роблять в Україні, аби допомогти українському народу і не допустити продовження різанини, а й те, який вигляд матимуть наші нащадки та їх погляди на свободу.