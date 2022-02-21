Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна визнати окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними "є повною відмовою від зобов'язань Росії за Мінськими угодами".

Про це інформує американський телеканал CNN.

У своїй заяві, Ентоні Блінкен додав, що даний крок РФ “прямо суперечить заявленої Росії прихильності дипломатії і є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність суверенної України”.

“Президент Байден підпише розпорядження, яке забороняє будь-які нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в, з або в так звані регіони Донецької та Луганської народних республік України”, – нагадав Блінкен.

Водночас він наголосив, що США продовжать координувати свою діяльність з Україною та союзниками і партнерами, щоб вжити відповідних кроків у відповідь на цю неспровоковану та неприйнятну дію Росії. Відповідний виконавчий наказ покликаний запобігти тому, щоб Росія могла отримати вигоду від цього кричущого порушення міжнародного права.

Натомість Блінкен зазначив, що указ не спрямований проти народу України чи українського уряду і дозволить продовжити гуманітарну та іншу пов’язану діяльність у цих регіонах.