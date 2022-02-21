Про це інформує американський телеканал CNN.
У своїй заяві, Ентоні Блінкен додав, що даний крок РФ “прямо суперечить заявленої Росії прихильності дипломатії і є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність суверенної України”.
“Президент Байден підпише розпорядження, яке забороняє будь-які нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в, з або в так звані регіони Донецької та Луганської народних республік України”, – нагадав Блінкен.
Водночас він наголосив, що США продовжать координувати свою діяльність з Україною та союзниками і партнерами, щоб вжити відповідних кроків у відповідь на цю неспровоковану та неприйнятну дію Росії. Відповідний виконавчий наказ покликаний запобігти тому, щоб Росія могла отримати вигоду від цього кричущого порушення міжнародного права.
Натомість Блінкен зазначив, що указ не спрямований проти народу України чи українського уряду і дозволить продовжити гуманітарну та іншу пов’язану діяльність у цих регіонах.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Пізніше стало відомо, що Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Одразу після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте засудила визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно скликати Раду Європи у зв’язку із визнанням президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Очільник міністерства зовнішніх справ Латвії закликав ЄС негайно розпочати процес введення санкцій проти РФ.