Президент України Володимир Зеленський заявив, що докладе усіх зусиль, аби в Європі зрозуміли, що проти Росії треба вводити повні санкції, а не часткові обмеження. Він виловив своє невдоволення "м'якістю" підходу Європи стосовно покарання РФ.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський згадав сьогоднішній ракетний обстріл цивільних у Краматорську і констатував, що 38 людей загинуло на місці, з них 5 дітей. Протягом дня в лікарнях померло ще 12 [наразі кількість тих, хто помер у лікарні зросла до 14].

Він додав, що вважає неправильною м’якість, яку проявляє Захід стосовно Росії. Президент сказав, що знає, хто саме постійно намагається пом’якшити санкції. Проте, конкретно про кого мова, не уточнив.

“Ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі”, – заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна може значно швидше здобути перемогу, якщо отримає необхідне озброєння. Перемога – це питання часу, і Зеленський пообіцяв цей час прискорити.

“Війна Росії проти нашого народу може завершитись перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна отримає ту зброю, перелік якої ми надали”, – стверджує глава держави.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Росія ракетним ударом по Краматорську й по сім’ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність.

Президент США Джо Байден звинуватив Росію у скоєнні цього злочину та пообіцяв надати Україні ще більше зброї, аби українці могли захиститися.

Також Володимир Зеленський наголосив, що протягом тижня українська сторона заповнить опитувальник для вступу в Євросоюз, який надала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.