Російський олігарх Михайло Фрідман виходить з Наглядової ради Меморільного центру Голокосту "Бабин Яр" через санкції західних країн, запроваджені проти нього через його наближеність до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила прес-служба Меморільного центру Голокосту “Бабин Яр”.

За наявною інформацією, олігарх Михайло Фрідман написав заяву про вихід з Наглядової ради центру ще 1 березня.

Фрідман брав участь у діяльності Наглядової ради центру з вересня 2016 року. Повідомляється, що за участі Фрідмана було створено низку меморіальних проєктів: символічна синагога «Місце для роздумів», Кристалічна стіна плачу художниці-концептуалістки Марини Абрамович, аудіовізуальна інсталяція «Дзеркальне поле», серія інсталяцій «Погляд у минуле», пам’ятник Куренівській трагедії. Голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський назвав Фрідмана “видатним філантропом, який ініціював та фінансував багато проєктів, які вплинули на життя євреїв у всьому світі”.

Участь російського олігарха у створенні меморіалу трагедії у Бабиному Яру викликала дискусії у суспільстві ще з моменту появи такої ідеї у 2016 році. У квітні 2021 року на сайті Київміськради було розміщено петицію з вимогою підтримки українського державного проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, а фонд “Бабин Яр” закликав припинити підтримку російського проєкту меморіалізації трагедії у Бабиному Яру