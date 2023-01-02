Активіст Євромайдану, козак Четвертої сотні Самооборони Майдану, народний депутат України VIII скликання від партії "Народний фронт", військовий Михайло Гаврилюк розвінчав фейк, поширений у Telegram-каналах про свою смерть.

Про це військовий написав у Facebook.

Михайло Гаврилюк розвінчав фейк, який поширили про нього у Telegram-каналах і закликав замислитися щодо інформаційної гігієни.

“Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни. Але втрати є. На жаль, загинув мій побратим ще з часів АТО, з батальйону “Золоті Ворота”, – повідомив він.

Сьогодні вранці Telegram-каналами розлетілася звістка про те, що під Бахмутом загинув Михайло Гаврилюк. Про це написали нардеп VIII скликання Ігор Мосейчук, блогер Назар Приходько, низка анонімних каналів і деякі ЗМІ.

Як виявилося, відбулася плутанина: на війні загинув однофамілець Михайла – Володимир Гаврилюк з Вінничини. Сьогодні близькі та рідні з ним прощаються.

“Я знаю, твій вибір був нелегким. І це не про романтику “війнушок для тих, хто не награвся в дитинстві”. Ти не міг інакше, бо “хто, крім нас?!” “Починати треба з себе” – це твоє життєве кредо. Люблю тебе, мій герою, мій захисник, мій найкращий і найбажаніший батько дітей!”, – написала дружина Володимира Гаврилюка Юлія.