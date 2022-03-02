Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія може запровадити на своїй території воєнний стан.

Про це йдеться в дописі Михайла Подоляка у Twitter.

За словами Подоляка, у найближчу п’ятницю, 4 березня, обидві палати Держдуми РФ планують зібратися на екстрене позапланове засідання.

“Наскільки я розумію, на порядку денному – превентивне запровадження воєнного стану у Російській Федерації”, – написав Подоляк.

У коментарі під своїм же дописом Михайло Подоляк додав, що з тотальною забороною на протести, відключенням зв’язку з зовнішнім світом, масштабними обмеженнями по всій Росії розпочинається евакуація тих, хто може собі це дозволити.