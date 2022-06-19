Микола Тищенко на фоні Андріївської церкви заявив, що перебуває в Закарпатті

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола "Титан" Тищенко у відеоповідомленні анонсував випробування своїх бронежилетів. Але при тому, він, стоячи на фоні Андріївської церкви, заявив, що зараз перебуває в Закарпатті.

Про це інформують #Букви.

“Вітаю, Україно, ми знову на Закарпатті!”, – заявив у відео “слуга” Тищенко. Це не обмовка, адже у своєму дописі в Instagram нардеп повторив, що він у Закарпатті, “як завжди”.

Якщо вірити Миколі Тищенку, “Закарпаття” знаходиться десь у межах Андріївського узвозу.

Одначе, Київ досить далеко від місцевості, яка має топонім “Закарпаття”. Як відомо, Закарпаття — це історико-географічний край на заході України; він обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу до них частину низовини, розташовані в басейні р. Тиси. Відстань від Києва (де і знаходиться Андріївська церква) до Закарпатської області становить понад 800 кілометрів.

#Букви переглянули світлини церков у найбільших містах Закарпатської області, зокрема в містах Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст і Рахів. Подібних споруд не знайшли.

На відео Микола Тищенко анонсував тестування на собі бронежилетів, щоб “наші воїни були якісно захищені”. Нардеп вдягнув бронежилет, який, за його словами, йому передали, і запитав:

“Хочете перевірити, чи ваш бронежилет такий же надійний? Пишіть мені в коментарях – і наступний протестований броник буде саме ваш”.

Як відомо, на початку квітня нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів, які виявились непридатними до використання.

Як з’ясувалось згодом, передані Миколою Тищенком бронежилети не захищають ані від пострілу з пістолета Макарова, ані від удару ножем. Судячи з написів, бронежилети вироблені в Німеччині та містять відмітки, які свідчить про перший клас захисту. У більшості країн власні стандарти класифікації індивідуальних засобів бронезахисту і вони відрізняються один від одного. Проте загальноприйнятою є висхідна нумерація, де 1 клас означає найнижчий рівень захисту (найчастіше це пістолетна куля калібру 9х19 (9х18) мм.

Для захисту від найбільш поширених в умовах російсько-української війни калібрів 5.45х39, 7.62х39 слід використовувати бронезахист не нижче третього класу захисту (для куль ПП (7Н10), ЛПС (57-Н-232с) відповідно) або не нижче 5 класу захисту (для калібру 7.62х54 R (снайперська гвинтівка Драгунова, кулемет Калашникова) з кулею ЛПС (57-Н-232с)) за українським ДСТУ 8782:2018. За сучасним американським стандартом NIJ 0101.06 для захисту від відповідних калібрів слід використовувати захист не нижче ІІІ-го класу.

Також заслуговує на увагу напис “Made in West-Germany”, що може свідчити про те, що бронежилети були вироблені ще до об’єднання Німеччини, тобто до 1990 року. Арамідне волокно, яке використовується при виготовленні бронежилетів має обмежений гарантійний строк придатності і потребує належного зберігання.