Окупанти завдали ударів по Миколаєву з артилерійських систем. Росіяни посилюють обстріли, тому містян закликали поки не повертатися.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У місті лунали вибухи близько 14:45. Місцевих жителів закликали бути максимально пильними та триматися якомога далі від вікон.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що росіяни посилюють обстріли міста. Загарбники бояться контрнаступу ЗСУ, тому відступають. Підірваний міст під час відступу свідчить про те, що окупанти намагаються загальмувати прорив ЗСУ.

“У нас продовжують посилюватись обстріли, хоча місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання”, – сказав Кім.