Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
У місті лунали вибухи близько 14:45. Місцевих жителів закликали бути максимально пильними та триматися якомога далі від вікон.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що росіяни посилюють обстріли міста. Загарбники бояться контрнаступу ЗСУ, тому відступають. Підірваний міст під час відступу свідчить про те, що окупанти намагаються загальмувати прорив ЗСУ.
“У нас продовжують посилюватись обстріли, хоча місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання”, – сказав Кім.
- Нагадаємо, у Херсонській області поки не вдається відновити мобільний зв’язок та інтернет. У більшості громад, які перебувають під тимчасовою окупацією, інтернет є частково.
- Управління державними матеріальними резервами Чехії надіслало Україні два мости для забезпечення пересування цивільного транспорту.