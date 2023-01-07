Миколаїв отримав від Великої Британії 280 генераторів, які використовуватимуть у разі перебоїв енергетичної системи на об’єктах критичної інфраструктури та у "Пунктах незламності".

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Великій Британії.

“В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних закладів, об’єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Велика Британія надала зимове спорядження понад 9 500 українським військовим. До допомоги долучилася компанія Altberg із Річмонда у Північному Йоркширі.

Компанія виробила черевики, які є частиною набору комплектів для холодної погоди. Ще допомога охоплює водонепроникний одяг, спальні мішки та килимки. Комплекти надано українським новобранцям, які пройшли підготовку за підтримки Збройних сил Великої Британії та вісьмох країн-партнерів.

Бойові черевики Defender є придатними для зим в Україні, коли температура може суттєво знижуватись.

“Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство є другим за величиною донором військового обладнання для України, і я дякую малим підприємствам, які об’єдналися, щоб допомогти нашим українським друзям отримати життєво важливі матеріали та обладнання для підтримки їх у боротьбі з російською агресією”, — наголосив міністр оборонних закупівель Алекс Чолк.

Зокрема, вже цього року Велика Британія планує виділити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд доларів) на підтримку України.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, Велика Британія також надасть Україні системи озброєння, які відповідають радянським зразкам. Зокрема, міністр оборони додав, що нещодавно Велика Британія надала тисячі протиповітряних ракет для того, щоб Збройні сили України могли збивати безпілотники.