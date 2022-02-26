Миколаїв переходить до кругової оборони міста

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.
Віталій Кім закликав усіх, хто має сили та бажання, зв’язуватися з територіальною обороною.
Захисникам міста видаватимуть як зброю, так і коктейлі Молотова. Також голова в ОДА вважають, що в місті потрібно почати будувати барикади, аби окупанти не змогли зайти в окремі райони Миколаєва, він зазначає, що час для цього є.
На його думку, городяни мають у своєму розпорядження близько 5 годин (оголошення було зроблено о 13:00-прим. ред).
Голова Миколаївської ОДА зауважив, що Збройні сили вестимуть бої за містом, але жителі Миколаєва мають зробити все, аби в обласний центр не проникли російські диверсанти чи навідники.
Кім наголосив, що військові, поліція, розвідка та інші відомства працюють на своїх робочих місцях і ніхто не покидає місто. Всі працюють для захисту Миколаєва.
Вже о 14:00 Віталій Кім оголосив про загрозу обстрілу міста з систем залпового вогню БМ-21 “Град” і закликав городян йти в укриття.
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- Попри пропозиції покинути столицю України під загрозою наступу російських військ, президент України Володимир Зеленський відмовився лишати Київ.