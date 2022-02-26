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Миколаїв переходить до кругової оборони міста

 У Миколаєві прийняли рішення перейти до режиму кругової оборони через прорив 12 ворожих танків з боку Каховки.

Субота, 26 лютого 2022, 14:47
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Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

Віталій Кім закликав усіх, хто має сили та бажання, зв’язуватися з територіальною обороною.

Захисникам міста видаватимуть як зброю, так і коктейлі Молотова. Також голова в ОДА вважають, що в місті потрібно почати будувати барикади, аби окупанти не змогли зайти в окремі райони Миколаєва, він зазначає, що час для цього є.

На його думку, городяни мають у своєму розпорядження близько 5 годин (оголошення було зроблено о 13:00-прим. ред).

Голова Миколаївської ОДА зауважив, що Збройні сили вестимуть бої  за містом, але жителі Миколаєва мають зробити все, аби в обласний центр не проникли російські диверсанти чи навідники.

Кім наголосив, що військові, поліція, розвідка та інші відомства працюють на своїх робочих місцях і ніхто не покидає місто. Всі працюють для захисту Миколаєва.

Вже о 14:00 Віталій Кім оголосив про загрозу обстрілу міста з систем залпового вогню БМ-21 “Град” і закликав городян йти в укриття.

Теги: Миколаїв, ЗСУ, оборона міста, російсько-українська війна, тероборона

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