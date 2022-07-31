Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
О 01:01 ночі в місті пролунала повітряна тривога, і з того часу в місті лунали вибухи аж до 5 ранку. Росіяни використовували зокрема і касетні заряди. Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів.
Мер Миколаєва підбив підсумки неспокійної ночі та назвав обстріл найсильнішим з початку війни:
“Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку”.
Він додав, що у місті цієї ночі росіяни знищили низку об’єктів інфраструктури та пошкодили житлові будинки. На місцях прильотів, де виникли пожежі, зараз працюють рятувальники.
- 29 липня російські окупанти також обстріляли Миколаїв. Вони поцілили у зупинку громадського транспорту, де на момент обстрілу перебували мирні мешканці. Кількість жертв налічує 7 осіб.
- В ніч на 30 липня російські окупанти знову обстріляли місто Миколаїв. Є жертви та поранені.