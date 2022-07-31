Сьогодні вночі та вранці, 31 липня, росіяни вчергове обстріляли місто Миколаїв, знищивши об'єкти інфраструктури та пошкодивши житлові будинки.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

О 01:01 ночі в місті пролунала повітряна тривога, і з того часу в місті лунали вибухи аж до 5 ранку. Росіяни використовували зокрема і касетні заряди. Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів.

Мер Миколаєва підбив підсумки неспокійної ночі та назвав обстріл найсильнішим з початку війни:

“Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку”.

Він додав, що у місті цієї ночі росіяни знищили низку об’єктів інфраструктури та пошкодили житлові будинки. На місцях прильотів, де виникли пожежі, зараз працюють рятувальники.