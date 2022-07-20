Від учора надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників у Миколаєві. Зараз триває перевірка інформації.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, інформація, яка надійшла щодо діяльності колаборантів перевіряється.

“Від учора прийшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз ми їх обробляємо та перевіряємо інформацію”, – зазначив Віталій Кім.

Також він додав, що закриття міста планується за тиждень-два. Якраз тоді, коли закінчаться жнива та завершиться перевірках даних.

Миколаї планують закрити на один або два дні. Про це мешканців міста попередять завчасно для того, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Після цього будуть перевірятися необхідні адреси.

Нагадаємо, що сьогодні об 11:36 у Миколаївській області була повітряна тривога. Проте вже о 12:06 оголосили відбій повітряної тривоги.