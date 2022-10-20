Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, а також пресслужба Миколаївської ОВА у Facebook

За словами Кіма у міста були “прильоти” з С-300: “Без жертв і руйнувань. Лиш газони псують”, — написав голова ОВА.

Водночас як зазначають у Миколаївській ОВА, вночі 20 жовтня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе “Shahed-136”. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.

Також внаслідок атаки виникли дві пожежі на відкритих територіях – їх оперативно ліквідували. Минулося без жертв та постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Окупанти “гатили” з мінометів у напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.