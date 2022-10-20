Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, а також пресслужба Миколаївської ОВА у Facebook
За словами Кіма у міста були “прильоти” з С-300: “Без жертв і руйнувань. Лиш газони псують”, — написав голова ОВА.
Водночас як зазначають у Миколаївській ОВА, вночі 20 жовтня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе “Shahed-136”. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.
Також внаслідок атаки виникли дві пожежі на відкритих територіях – їх оперативно ліквідували. Минулося без жертв та постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Окупанти “гатили” з мінометів у напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.
- Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників, повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів, що може викликати обурення Сполучених Штатів та інших західних держав.
- Сполучені Штати продовжуватимуть вживати “практичних, агресивних” кроків, щоб ускладнити Ірану продаж безпілотників і ракет Росії, заявив 18 жовтня заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель, додавши, що Вашингтон має низку інструментів для притягнення до відповідальності як Москви, так і Тегерана.
- Іран направив інструкторів в окупований Крим, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана, повідомили офіційні особи США, ознайомлені з секретною інформацією розвідки, що є ще одним сигналом зростаючої близькості між Іраном і РФ після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.