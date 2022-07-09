Миколаїв: Росіяни випустили по місту 6 ракет, є руйнування

Про це повідомив мер міста Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
В одному з районів два приватні будинки майже повністю зруйновані. Водночас вибуховою хвилею та уламками в довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Стало відомо, що ракета влучила на територію приватного підприємства. Зазначається, що там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна.
В іншому районі ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, зруйновані дах і вікна, а у двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.
Сєнкевич наголосив, що працівники адміністрацій районів уже склали акти пошкоджень та кому було потрібно — видали плівку та шифер. Наразі рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків.
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