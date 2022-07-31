«Миколаїв стає другим Маріуполем, за ніч по місту прилетіло близько 40 ракет» – голова облради

Вночі на 31 липня росіяни випустили близько 40 ракет по Миколаєву, що стало один із наймасованіших обстрілів міста з початку повномасштабного нападу.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Вона закликала суспільство не мовчати про ситуацію в Миколаєві, адже місто “цілеспрямовано вбивають”.

“Неможливо стримувати сльози та безмежну ненависть! Ненависть до тих покидьків, які прийшли на нашу землю та вбивають наших людей, наші міста та села. Відрізали місто від водопостачання та нищать інфраструктуру”, – написала Замазєєва.

Голова облради зауважила, що суспільство має “кричати” про обстріли на весь світ, адже “десь вирує в головах людей мирне життя, хтось обговорює як сидить на фото Олена Зеленська, як хтось одягнутий і кудись поїхав”.

Замазєєва наголосила, що країна-терорист ніколи не поставить її місто на коліна, Миколаїв боротиметься і вистоїть. Натомість весь світ має зрозуміти, що “русский мир” – це вбивство, тортури та тероризм.