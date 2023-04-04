Нещодавно до Миколаєва прибув старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро. Раніше він вже відвідав й інші міста України.

Про це повідомляє пресслужба мережі відкритих освітніх центрів “Гончаренко центр”, які під час війни працюють як волонтерські хаби.

Зазначається, що волонтери показали Массаро наслідки російських атак по Миколаєву, а також обговорити майбутню співпрацю з американцями. Крім того, у центрі висловили подяку раднику за підтримку України.

“Вітаємо старшого радника Конгресу США Пол Массаро у нашому Гончаренко центрі Миколаїв. Показали пану Массаро наслідки російського “визволення” Миколаєва. Обговорили і надалі розширювати співпрацю з нашими американськими друзями!”, — йдеться в повідомленні.

Миколаїв не перше місто України, яке відвідав Массаро. Згідно з дописами у його Twitter, політик вже побував в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Останню фотографію у соцмережі він опублікував з Дніпра.









Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро // 5 фото

Пол Массаро у Twitter постійно публікує дописи на підтримку України, наголошуючи, що наразі на території нашої держави вирішується майбутнє світу. На його думку, війна в Україні покаже, що переможе: свобода чи тиранія.

The future of the world will be decided in Ukraine. Freedom or tyranny — Paul Massaro (@apmassaro3) April 4, 2023

Массаро є старшим політичним радником Гельсінської комісії США. Його сфера діяльності охоплює боротьбу з корупцією, права людини, санкції тощо.

Наразі мета візиту Массаро не розголошується.