Про це повідомляє пресслужба мережі відкритих освітніх центрів “Гончаренко центр”, які під час війни працюють як волонтерські хаби.
Зазначається, що волонтери показали Массаро наслідки російських атак по Миколаєву, а також обговорити майбутню співпрацю з американцями. Крім того, у центрі висловили подяку раднику за підтримку України.
“Вітаємо старшого радника Конгресу США Пол Массаро у нашому Гончаренко центрі Миколаїв. Показали пану Массаро наслідки російського “визволення” Миколаєва. Обговорили і надалі розширювати співпрацю з нашими американськими друзями!”, — йдеться в повідомленні.
Миколаїв не перше місто України, яке відвідав Массаро. Згідно з дописами у його Twitter, політик вже побував в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Останню фотографію у соцмережі він опублікував з Дніпра.
Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро // 5 фото
Пол Массаро у Twitter постійно публікує дописи на підтримку України, наголошуючи, що наразі на території нашої держави вирішується майбутнє світу. На його думку, війна в Україні покаже, що переможе: свобода чи тиранія.
The future of the world will be decided in Ukraine. Freedom or tyranny
— Paul Massaro (@apmassaro3) April 4, 2023
Массаро є старшим політичним радником Гельсінської комісії США. Його сфера діяльності охоплює боротьбу з корупцією, права людини, санкції тощо.
Наразі мета візиту Массаро не розголошується.
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