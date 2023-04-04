Про це повідомляє пресслужба мережі відкритих освітніх центрів “Гончаренко центр”, які під час війни працюють як волонтерські хаби.

Фото: Гончаренко центр

Зазначається, що волонтери показали Массаро наслідки російських атак по Миколаєву, а також обговорити майбутню співпрацю з американцями. Крім того, у центрі висловили подяку раднику за підтримку України.

“Вітаємо старшого радника Конгресу США Пол Массаро у нашому Гончаренко центрі Миколаїв. Показали пану Массаро наслідки російського “визволення” Миколаєва. Обговорили і надалі розширювати співпрацю з нашими американськими друзями!”, — йдеться в повідомленні.

Миколаїв не перше місто України, яке відвідав Массаро. Згідно з дописами у його Twitter, політик вже побував в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Останню фотографію у соцмережі він опублікував з Дніпра.

  • Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро

    Скриншот: @apmassaro3 / Twitter

  • Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро

    Скриншот: @apmassaro3 / Twitter

  • Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро

    Скриншот: @apmassaro3 / Twitter

  • Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро

    Скриншот: @apmassaro3 / Twitter

  • Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро

    Скриншот: @apmassaro3 / Twitter

Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро // 5 фото

Пол Массаро у Twitter постійно публікує дописи на підтримку України, наголошуючи, що наразі на території нашої держави вирішується майбутнє світу. На його думку, війна в Україні покаже, що переможе: свобода чи тиранія. 

Массаро є старшим політичним радником Гельсінської комісії США. Його сфера діяльності охоплює боротьбу з корупцією, права людини, санкції тощо.

Наразі мета візиту Массаро не розголошується. 