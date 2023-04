Миколаїв відвідав старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро

Про це повідомляє пресслужба мережі відкритих освітніх центрів “Гончаренко центр”, які під час війни працюють як волонтерські хаби.

Зазначається, що волонтери показали Массаро наслідки російських атак по Миколаєву, а також обговорити майбутню співпрацю з американцями. Крім того, у центрі висловили подяку раднику за підтримку України.

Миколаїв не перше місто України, яке відвідав Массаро. Згідно з дописами у його Twitter, політик вже побував в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Останню фотографію у соцмережі він опублікував з Дніпра.

Пол Массаро у Twitter постійно публікує дописи на підтримку України, наголошуючи, що наразі на території нашої держави вирішується майбутнє світу. На його думку, війна в Україні покаже, що переможе: свобода чи тиранія.

The future of the world will be decided in Ukraine. Freedom or tyranny

— Paul Massaro (@apmassaro3) April 4, 2023