російсько-українська війна
10:37 Миколаїв: військові РФ пошкоди цивільну інфраструктуру міста, є поранений
10:18 Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 28 липня
09:53 Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів — британська розвідка
09:46 Понад 75 000 вбитими та пораненими: в адміністрації Байдена озвучили втрати росіян у війні проти України
09:16 США очікують, що російські «ватажки» в Україні проведуть псевдореферендуми з метою анексії частини територій
09:14 Обидві партії Конгресу США підтримують надання Україні ракет великої дальності ATACMS для HIMARS
08:50 Луганщина: військові РФ тиснуть з усіх боків фронту, проте ЗСУ тримають їх майже на одному місці
08:21 Дніпропетровщина: росіяни «гатили» по області з «Ураганів»
08:16 Вранці російські окупанти випустили низку ракет по Чернігівщині та Київщині з території Білорусі
07:44 28 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:21 Майже по всій Україні сонячно, лише у декількох регіонах – дощі з грозами: прогноз погоди на 28 липня
01:04 Федрезерв США стрімко підвищив ключову ставку на 75 базисних пунктів
00:29 Чеські ВПС допомагатимуть захищати небо Словаччини до кінця 2023 року

27 липня

23:56 Мери з острова Рюген запропонували задіяти «Північний потік-2»
23:32 Вже цього тижня Блінкен розраховує обговорити з главою МЗС РФ звільнення американців
22:59 Лідер німецької опозиції закликав ФРН виконати угоду з Польщею щодо кругових постачань озброєнь
22:27 Повномасштабна війна спричинила весільний бум у столиці – Мін’юст
21:20 Правоохоронці затримали керівника охорони депутата-втікача, якого СБУ підозрює у співпраці зі спецслужбами РФ
20:37 «Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд кубометрів російського газу», – Герман Галущенко
19:46 Відкритий лист до Зеленського: Кличко, Ярош та ще понад сотня осіб закликали повернути громадянство Корбану
18:49 У Стамбулі відкрився центр координації експорту зерна з України
18:38 «Океан Ельзи» випустив кліп, котрий став основою проєкту для збору коштів на армійські пікапи
18:29 У Донецькій області загинув український журналіст Олександр Савоченко
18:02 Верховна Рада заборонила примусово стягувати заборгованості за комунальні послуги під час воєнного стану
17:53 «З нетерпінням очікуємо на призначення голови САП» – посол ЄС привітав нового генпрокурора
17:45 Німеччина схвалила продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок
17:08 У «Дії» надаватимуть інформацію про судові рішення та засідання
Партнерський матеріал
17:07 Все, що вам потрібно знати про доставку їжі додому
16:55 «Антонівський міст не зруйновано, проте пересуватися ним неможливо», – виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА
16:36 Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» дві бригади та полк
16:13 У Херсонській області за добу через обстріли загарбників знищено понад 200 гектарів врожаю

Миколаїв: військові РФ пошкоди цивільну інфраструктуру міста, є поранений

Сьогодні, 28 липня внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови росіяни "не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру".

Четвер, 28 липня 2022, 10:37
Підтримати

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

За словами Сєнкевича, ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Зазначається, що там обвалилася частина будівлі, а у довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Поранення дістав охоронець освітнього закладу.

Водночас ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

Сєнкевич додав, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Теги: вбивтсво цивільних обстріли міст, війна, Миколаїв, наслідки обстрілів, обстріли інфраструктури, Олександр Сєнкевич, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook