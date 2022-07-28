Миколаїв: військові РФ пошкоди цивільну інфраструктуру міста, є поранений

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
За словами Сєнкевича, ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Зазначається, що там обвалилася частина будівлі, а у довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Поранення дістав охоронець освітнього закладу.
Водночас ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.
Сєнкевич додав, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Щодо житлових будинків, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.
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