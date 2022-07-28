Миколаїв: військові РФ пошкоди цивільну інфраструктуру міста, є поранений

Сьогодні, 28 липня внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови росіяни "не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру".

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

За словами Сєнкевича, ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Зазначається, що там обвалилася частина будівлі, а у довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Поранення дістав охоронець освітнього закладу.

Водночас ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

Сєнкевич додав, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.