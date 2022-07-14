Російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Зокрема, влучили у готель у центрі міста та пошкодили торгово-розважальний центр.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

14 липня 2022 року о 5 годині ранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. В адміністрації міста закликали мешканців не публікувати фото і відео з місць “прильотів” у соціальних мережах.

Згодом Сєнкевич заявив, що росіяни знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у міста. Майже о 6 годині ранку на місцях вже працювали рятувальники та аварійні бригади.

Вже о 9 годині стало відомо про обстріл центра міста. Війська РФ влучили в готель “Миколаїв”, а навпроти ударною хвилею та уламками пошкодило будівлю торговельно-розважального центру. На місці працюють комунальники. Вже вдалося розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів, а наразі зачищають решту території навколо.

Інформації щодо жертв та постраждалих немає.