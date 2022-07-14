Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.
14 липня 2022 року о 5 годині ранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. В адміністрації міста закликали мешканців не публікувати фото і відео з місць “прильотів” у соціальних мережах.
Згодом Сєнкевич заявив, що росіяни знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у міста. Майже о 6 годині ранку на місцях вже працювали рятувальники та аварійні бригади.
Вже о 9 годині стало відомо про обстріл центра міста. Війська РФ влучили в готель “Миколаїв”, а навпроти ударною хвилею та уламками пошкодило будівлю торговельно-розважального центру. На місці працюють комунальники. Вже вдалося розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів, а наразі зачищають решту території навколо.
Інформації щодо жертв та постраждалих немає.
- Також станом на 13 липня, росіяни продовжують намагатися бомбардувати острів Зміїний, проте зазнають поразок.
- В Одеській області відкрито судноплавство каналом “Дунай-Чорне море” після звільнення острова Зміїний. Тепер прохід працює через гирло Бистре.
- Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.