Вночі, 20 серпня, російські армійці масовано обстріляли Миколаїв ракетами С-300, за попередньою інформацією постраждалих серед людей немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вночі орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300.

“Попередньо без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється”, – зазначив Віталій Кім.

Окрім того, вчора загарбники обстріляли Миколаївський район. 19 серпня, протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Орієнтовно о 14:00 касетними снарядами було обстріляно селище міського типу Первомайське. Дві людини зазнали поранень.

“19 серпня о 17:20 та 19:20 влучення були за межами с. Костянтинівка, переважно по відкритим територіям, постраждалих серед людей немає”, – розповів Віталій Кім.

Також він додав, що 19 серпня зазнав обстрілів Баштанський район: орієнтовно о 08:00 були обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

“Близько 22:00 19 серпня та сьогодні, 20 серпня, о 02:00 були обстріли с. Широке. Пошкоджено три житлових будинки. Також вчора, 19 серпня, близько 22:00 були обстріли с. Поляна. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає”, – зауважив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема він зазначив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Станом на 9:52 20 серпня у Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.