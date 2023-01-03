Вчора, 2 січня, ворог неодноразово завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що обстріли відбувались о 10:34, 11:18, 18:10 годині: “Постраждалих немає”, — додали в ОВА.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч “пройшли відносно спокійно”.

Нагадаємо, що Очаківська громада майже щоденно страждає від обстрілів з боку ворога. Так, 31 грудня та 1 січня, ворог також завдавав ударів по портовій зоні та громаді. Там частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі.