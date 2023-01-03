Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що обстріли відбувались о 10:34, 11:18, 18:10 годині: “Постраждалих немає”, — додали в ОВА.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч “пройшли відносно спокійно”.
Нагадаємо, що Очаківська громада майже щоденно страждає від обстрілів з боку ворога. Так, 31 грудня та 1 січня, ворог також завдавав ударів по портовій зоні та громаді. Там частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі.
- Ввечері 2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка на Донеччині. Внаслідок злочинних дій росіян було знищено місцеву льодову арену “Альтаїр”. те тренувався хокейний клуб “Донбас”.
- Протягом понеділка, 2 січня, російські окупаційні війська 79 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області. Унаслідок злочинних дій росіян загинуло двоє осіб, ще дев’ятеро отримали поранення.
- У ніч на 3 січня війська російських окупантів знову обстріляли Дніпропетровську область. Укотре під ворожим вогнем опинився Нікопольський район.