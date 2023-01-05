Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
О 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Також о 18:35 під російськими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Зазначається, що постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині у лікарні загинув чоловік, який отримав тяжкі поранення. Водночас саме місто потерпає від обстрілів.
- За даними Генштабу, на тимчасово окупованих територіях України триває примусова інтеграція у правове поле РФ. Зокрема у місті Горлівка на Донеччині окупанти скоротили термін видачі російського паспорта з 30 до 10 діб.