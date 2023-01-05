Протягом 4 січня російські військові завдавали ударів по територіях Очаківської та Куцурубської громад Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

О 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Також о 18:35 під російськими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Зазначається, що постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.